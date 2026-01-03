Мир для Украины все еще недостижим, несмотря на все дипломатические усилия, - The Guardian

Украина продолжает испытывать огромное давление со стороны США, в то время как Россия верит в то, что она побеждает.

Прошел почти год с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз и пообещал положить конец войне России против Украины в течение 24 часов. Это никогда не казалось возможным, но с приближением конца 2025 года началась новая волна американской дипломатии, сопровождавшаяся более оптимистичными заявлениями о мире.

Мир для Украины все еще кажется недостижимым

Как пишет The Guardian, мир для Украины в ближайшем будущем все еще кажется недостижимым, несмотря на все дипломатические усилия. Мало что указывает на то, что Россия согласится на мирный план, который Украина разработала совместно с США.

В издании напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, что проект соглашения о прекращении войны готов на 90%. Тем не менее, он подчеркнул, что "остальные 10% будут определять судьбу мира, судьбу Украины и всей Европы".

Отмечается, что украинцы переживают еще одну зиму с отключениями света и регулярными российскими атаками. Жители Украины чувствуют изнеможение от почти четырех лет полномасштабной войны.

"Когда я на фронте, я чувствую себя нормально, но когда возвращаюсь домой, мне снятся кошмары, я принимаю антидепрессанты и так далее", рассказал журналистам украинский солдат по имени Сергей.

Сергей подчеркнул, что он хочет мира, но не поддерживает возможное соглашение, которое в долгосрочной перспективе может оказаться катастрофическим для Украины.

"Я думаю, что сейчас, вероятно, большинство было бы готово пойти на плохое соглашение, на что угодно, чтобы остановить боевые действия", - добавил он.

Кроме того, Украина продолжает испытывать огромное давление со стороны США. В частности, Вашингтон продвигает идею проведения выборов в Украине, несмотря на военное положение, отметили в издании.

"Это только навредит (проведение выборов - УНИАН). Он (Владимир Зеленский - УНИАН) - главнокомандующий, и страна находится в таком положении, что мы не можем себе позволить такой роскоши, какие бы проблемы у нас ни были с ним. Это только поможет врагу", - заявил в разговоре с журналистами нардеп из партии "Голос" Сергей Рахманин.

Тем не менее, Трамп продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, повторяя утверждение России о том, что отсутствие выборов делает Зеленского "нелегитимным президентом". Зеленский все же согласился изучить этот вопрос и попросил партнеров помочь обеспечить меры безопасности для проведения голосования.

Ранее российские чиновники заявили о том, что ВСУ в ночь на 29 января якобы совершили массированную дроновую атаку на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. В издании подчеркнули, что это является еще одним подтверждением того, как легко России будет придумать повод для возобновления войны даже после подписания мирного соглашения.

Есть минимальная надежда на подписание мирного соглашения

Рахманин сказал журналистам, что пока не видит объективных причин для успеха переговоров. Он добавил, что сейчас РФ уверена в своем успехе на поле боя, но допустил, что есть небольшая вероятность достижения соглашения в конце зимы.

"Нам нужно, чтобы сошлись три фактора: более систематическая военная и финансовая поддержка со стороны Европы, стабилизация линии фронта, чтобы остановить продвижение России, и начало серьезных экономических проблем для России. Если эти три фактора сойдутся, то все может получиться, даже с учетом позиции Трампа. Но если хотя бы один из них не будет работать в нашу пользу, то будет чрезвычайно сложно", - объяснил нардеп.

Шансы на мир в Украине в 2026 году

Ранее в Politico заявили, что шансы на завершение войны в Украине усилиями президента США Дональда Трампа составляют 4:1. В издании подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин продолжает манипулировать американским лидером, убеждая его в том, что он якобы заинтересован в мире.

По мнению издания, глава РФ искусно манипулирует Трампом, и его выбор времени для обращения к американскому коллеге безупречен. Взять, к примеру, его двухчасовой телефонный разговор в прошлом месяце, в котором он намекал на возможность саммита как раз в тот момент, когда Трамп намекнул, что может передать Украине крылатые ракеты "Томагавк".

