Россияне усилили давление на Купянск и пытаются прорваться в город, - Трегубов

По словам Трегубова, все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными.

Российские оккупанты усилили давление в Купянском районе, сосредоточив основные усилия на левом берегу реки Оскол. Там враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, в районе левобережья сохраняется интенсивное давление со стороны россиян. Он подчеркнул, что в то же время оккупанты неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - поделился Трегубов.

Видео дня

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что еще два месяца назад врагу удалось закрепиться в Купянске. Тем не менее, Силам обороны удалось откинуть россиян.

"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул он.

Ситуация в Купянске - последние новости

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что 1 января Купянск находился под массированной воздушной атакой со стороны российских оккупантов. Он отметил, что не помнит такой сильной активности врага на фронте за весь 2025 год.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что россияне в городе Купянск на Харьковщине остаются в окружении и украинские военные их постепенно ликвидируют. Он отметил, что усилия врага направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол.

Вас также могут заинтересовать новости: