Сегодня ночью в столице Венесуэлы Каракасе раздавались взрывы, над городом работает ПВО, на улицы выведена военная техника. Сообщается, что обстрелу подверглись резиденция министра обороны Венесуэлы и порт в столице страны. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну. При этом в правительстве страны заявили, что "цель атаки США - захват венесуэльской нефти и полезных ископаемых".

Белый дом официально не комментировал операции, но, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам.

Почему именно здесь и именно сейчас? Несколько тезисов.

Первое - январская традиция. Есть какая-то странная, но относительно стабильная традиция в администрации президента США Дональда Трампа начинать новую жизнь с января. Это касается не столько записи в спортзал или чего-то такого (Трамп, кстати, не очень верит в спорт как нечто положительное), это скорее касается радикальных мер и шагов. Скажем, именно в январе в течение всех лет первой администрации Трамп любил начинать торговые войны и делать решительные шаги в любой сфере. Например, именно в ночь на 3 января 2020 года по его приказу был убит один из руководителей Корпуса стражей исламской революции генерал Сулеймани.

Второе - рейтинги и "маленькая победоносная". В последние дни прошлого года Трамп начал активно выходить с "решительными" заявлениями о собственных успехах - в основном, на фоне того, что рассказывал о провалах предшественников и каких-то неподтвержденных данных статистики. В начале этого года уже даже про-трамповские медиа были вынуждены опубликовать не совсем положительную для него статистику и признать факт рекордного падения поддержки - особенно в вопросе мигрантов и внешней политики. Поэтому логично - что? Как сделать, чтобы график поддержки пошел вверх? Разобраться с большой проблемой наркотиков, миграции и международной безопасности, конечно! А где еще это делать, как не в Венесуэле?

Третье - дальше будет поздно. Помните, что буквально пару дней назад россияне "внезапно" признали свою собственность над танкером, который в течение почти недели убегал от американцев в Тихом океане? И что Китай последние недели начал прикрывать венесуэльские деньги, активы и суда, хотя раньше этого не делал? Или тот факт, что еще с осени в Венесуэлу массово начали перебрасывать российских контрактников с боевым опытом "в командировку".

Раньше на такие поездки привлекали только "вагнеров", а тут уже и полноценное представительство тренеров нарисовалось за последние месяцы

Это вполне могло быть воспринято как "момент последнего шанса" - если сейчас не сделать это, то дальше союзники Венесуэлы будут более решительны и готовы оказать поддержку. Поэтому подход "быстрой силы" вполне может иметь место в этом расчете.