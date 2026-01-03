Готовили вторую фазу, она не понадобилась: Трамп раскрыл детали операции в Венесуэле

Мадуро не успел спрятаться в защищенном бункере, который для себя подготовил.

США будут принимать участие в дальнейших изменениях в Венесуэле, которые последуют за похищением диктатора Николаса Мадуро. Об этом в комментарии Fox News сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы принимаем это решение сейчас. Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому занять его место. Мы будем активно участвовать в этом процессе, и мы хотим принести свободу людям. Я думаю, что народ Венесуэлы очень, очень доволен. Им фактически управляла диктатура – или даже хуже", – сказал Трамп.

По словам президента США, ранее он лично говорил с Мадуро и предлагал "сдаться" и "капитулировать", но тот отказался.

Видео дня

Также Трамп похвастался тем, как профессионально отработала группа спецназа при захвате венесуэльского диктатора.

"Они проделали невероятную работу. Мы выключили почти весь свет в Каракасе. Это было так организовано. Они вошли в темное место, и на них были направлены пулеметы со всех сторон. В его доме были стальные двери и защитное пространство, окруженное сплошной сталью. Он попытался проникнуть внутрь, но его так быстро окружили, что он не успел. Мы были готовы использовать мощные паяльные лампы, чтобы пробить сталь, но они нам не понадобились", – рассказал Трамп.

По его словам, американские военные были готовы "ко второй волне" операции против Венесуэлы, но все прошло "настолько смертоносно, настолько мощно", что вторая фаза не понадобилась.

"Честно говоря, мы думали, что нам, вероятно, всё равно придётся это сделать", - сказал Трамп не уточнив, что именно предусматривала вторая фаза операции.

Операция по захвату Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, генпрокурор США Памела Бонди рассказала, что Николаса Мадуро будут судить как преступника в Южном округе Нью-Йорка. Ему вменяют "наркотерроризм", ввоз наркотиков в США, "заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов".

Тем временем в российском сегменте Телеграм случилась настоящая истерика. Z-блогеры завидуют эффективности американских военных, которые провели свою "СВО" за полчаса, тогда как Россия застряла в кровавой войне на 4 года.

