Энергетический террор: ночью РФ оставила людей без света и повредила линию ЗАЭС

Оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины, часть потребителей обесточена.

В ночь со 2 на 3 января временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла питание с одной из высоковольтных линий в результате боевых действий. Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетики напомнили, что с начала полномасштабного вторжения российские террористические удары неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и суммарно 12 раз "отправляли" станцию в блэкаут. Последний такой случай произошел меньше месяца назад.

Более того, РФ целенаправленно выводит из строя энергетическую инфраструктуру станции и тестирует подключение ЗАЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации.

Ночью враг также в очередной раз обстреливал энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Херсонской областях, что привело к обесточиванию потребителей на Николаевщине. Под ударом оккупантов на Херсонщине оказалась местная Херсонская ТЭЦ.

Аварийно-восстановительные работы на пораженных объектах продолжаются, в том числе в Одесской и Киевской областях, где стабильное электроснабжение восстанавливают после предыдущей атаки.

Сейчас самая тяжелая ситуация со светом в прифронтовых и приграничных регионах, где потребители уже долгое время остаются обесточенными. В этих регионах восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

В Минэнерго напомнили, что актуальные графики подачи света следует искать на официальных ресурсах облэнерго.

Удары РФ по энергетике Украины - главные новости

По словам энергетика Сергея Переверзы, сейчас враг начал применять новую тактику и методично разрушает энергетическую инфраструктуру. Для этого россияне могут несколько дней подряд круглосуточно обстреливать одну и ту же подстанцию, чтобы разрушить ее до основания.

Чтобы обеспечить потребителей светом, Украина усилила импорт электроэнергии из Европы. По словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, уже 2 января был обновлен прошлогодний суточный рекорд импорта электроэнергии. Это предоставляет дополнительные возможности для балансировки энергосистемы и потенциально может сократить продолжительность отключений.

