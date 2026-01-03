Эти знаки Зодиака в полнолуние разорвут старые связи и возьмут все, что хотят

Первое полнолуние 2026 года, или как его называют Волчья Луна, пробудит глубокие, значимые размышления, связанные с домом, семьей и ощущением безопасности. Особенно это коснется представителей четырех знаков Зодиака, пишет журнал Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Полнолуние 3 января 2026 года
Полнолуние 3 января находится в оппозиции к Солнцу в трудолюбивом и прагматичном Козероге, что подталкивает к поиску баланса между внутренним миром и общественными обязанностями, особенно карьерными. Четыре знака Зодиака окажутся наиболее чувствительными к этому влиянию.
Овен
Это полнолуние активирует ваш четвертый дом, связанный с домом и семьёй. Последние недели вы много сил тратили на карьеру и общественную жизнь, но сейчас настало время обратить внимание на близких и на себя. Возможно, вы слишком увлеклись делами, что мешает полноценно быть рядом с родными. Замедлите темп, посвятите время семье или личной гармонии – это поможет вам восстановить баланс и даже повысить продуктивность в будущем.
Рак
Сезон Козерога акцентирует внимание на партнёрских отношениях, а полнолуние активирует ваш первый дом самооценки. Вы почувствуете потребность заботиться о себе так же, как о других. Если кажется, что вы отдаёте слишком много без отдачи, луна предлагает открыто обсудить свои чувства и найти гармонию. Объединение энергии Луны и Юпитера подарит оптимизм и уверенность в том, что открытость к эмоциям приведёт к внутреннему равновесию.
Весы
Для вас полнолуние в Раке активирует десятый дом карьеры и публичного имиджа. Уже в первые дни нового года вы можете оказаться в центре событий: руководить проектом, представлять себя на публике или бороться за повышение. При этом эмоциональная жизнь и семья остаются важными приоритетами. Ваша задача – найти баланс между карьерными амбициями и заботой о внутреннем мире.
Козерог
Ваш сезон в полном разгаре, и вы ощущаете рост уверенности и возможностей. Полнолуние активирует ваш седьмой дом отношений, поэтому важно оценить, как вы взаимодействуете с близкими, коллегами или партнёрами. Возможно, потребуется скорректировать дисбалансы и пересмотреть планы совместных действий. Луна в водном знаке подсказывает сосредоточиться на эмоциональном опыте, а гармония с Сатурном в третьем доме общения поможет конструктивно выразить свои чувства, что станет фундаментом для долгосрочных решений.
