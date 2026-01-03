Украинцы в 2025 году установили исторический рекорд по скупке долларов и евро

Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые скупило население.

За 2025 год украинцы приобрели наличной валюты на $23,94 млрд, что является историческим рекордом. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

По данным аналитика, пиковый спрос пришелся на начало и конец года: январь месяц и IV квартал. В среднем в эти периоды украинцы покупали валюты на $2,25 млрд в месяц.

При этом и продажи наличной валюты населением так же выросли, обновив 4-летний максимум, на общую сумму $17,11 млрд. Так что рекорд 2024 года по накоплению валюты у украинцев не был побит.

"Таким образом, по результатам 2025 года население купило на $6,83 млрд наличной валюты больше, чем продало. И это второй исторический результат. Больше всего было только в 2024 году, когда чистая покупка наличной валюты населением составила $9,84 млрд", - комментирует Шевчишин.

Среди наиболее популярных валют для украинцев остается доллар, на который приходится около 71% валютных наличных операций, заключает эксперт. На евро приходится примерно 25% операций. Другие наличные валюты занимают 3,5% рынка Украины.

В канун Нового года евро обновило исторический максимум. Национальный банк Украины установил на 31 декабря официальный курс европейской валюты на уровне 49,86 грн за один евро. Таким образом, гривна потеряла сразу 21 копейку.

При этом для доллара предыдущий год стал худшим за последнее десятилетие. Американская валюта просела на 9,5% относительно корзины основных валют из-за торговой войны президента США Трампа, которая бросила тень на традиционный статус доллара, как надежного актива для инвесторов.

