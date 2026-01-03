В 2026 году решится судьба Украины, и она определит международный порядок, - WP

Фарид Захария считает, что гГарантии США для Украины в нынешнем виде "опасно близки к бессмысленности".

В этом году, скорее всего, определится судьба Украины в войне с Россией, и то, как в конечном итоге решится этот вопрос, вероятно, приведет к критическим последствиям для всего международного порядка, пишет обозреватель The Washington Post Фарид Захария.

Что не так с гарантиями безопасности

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают 15-летние гарантии безопасности в рамках мирного плана. И хотя 15 лет могут звучать как существенная гарантия в аналитическом документе, в действительности она "опасно близка к бессмысленности", считает он.

"Гарантия, ограниченная по времени, демонстрирует свою собственную дату истечения срока действия. Она говорит Москве: выждите время, восстановите свои силы и вернитесь, когда истечет время. Она также говорит каждому инвестору, страховщику и совету директоров в мире, что долгосрочные обязательства перед Украиной – это азартная игра против календаря. Кто будет финансировать электростанцию, железнодорожный коридор, завод по производству полупроводников – или даже медленное, терпеливое восстановление национальной экономики – если безопасность страны будет неопределенной по условиям контракта к определенной дате", - подчеркивает он.

Видео дня

Именно поэтому серьезные мирные соглашения должны строиться на прочной архитектуре, а не на временных обещаниях:

"Прекращение огня – это пауза в боевых действиях; оно может быть необходимым, даже спасающим жизни, но по своей сути оно носит временный характер. Мирное соглашение – это новый порядок, основанный на надежном сдерживании, политической поддержке и рамках, которые снижают стимул и возможности для возобновления войны".

Захария приводит в пример ситуацию на Ближнем Востоке, где США так и не удалось преобразовать прекращение огня в прочное урегулирование с подлежащими исполнению политическими условиями и заслуживающими доверия гарантиями.

Прецедент, который изменит мировой порядок

При этом война в Украине – это важнейший прецедент, который покажет, вернулись ли завоевания – открыто и без извинений – в геополитику XXI века.

"Если России позволят захватить территорию грубой силой, а затем, после достаточного разрушения, добиться подтверждения этого захвата путем давления Запада на пострадавшую Украину, то этот урок будет иметь далеко идущие последствия за пределами Европы. Это прозвучит в каждой столице, живущей в тени более сильного соседа, – и особенно в Азии, все больше доминируемой Китаем. Основанный на правилах международный порядок будет разрушен прецедентом", - пишет он.

Если же, с другой стороны, Украина в 2026 году достигнет крепкого мирного соглашения – такого, которое не приведет к реваншу, которое обеспечит долгосрочную безопасность, достаточно серьезную для того, чтобы открыть путь к восстановлению и инвестициям, – тогда Запад покажет, что сдерживание все еще возможно, что союзы все еще что-то значат, пишет аналитик.

"Трагедия в том, что выбор стоит не между миром и войной. Речь идёт о выборе между миром, который предотвратит следующую войну, и миром, который её назначит".

Война в Украине - прогнозы

Обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что впервые за многие годы появились реальные основания для осторожного оптимизма, и 2026 год может принести Украине справедливый и прочный мир. При этом он считает, что наихудшим сценарием для Путина будет присутствие западных войск на территории Украины.

"Никакие манипуляции, даже на пике кремлевской пропагандистской машины, не смогли бы замаскировать такой исход под что-либо иное, кроме поражения", - пишет он.

А вот Politico пишет, что Путин, похоже, остается верен своим максималистским требованиям. Издание считает, что шансы на завершение войны усилиями Трампа составляют 4:1.

Вас также могут заинтересовать новости: