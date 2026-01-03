Трамп назвал войну в Украине 'примитивной' на фоне операции США в Венесуэле

По словам Трампа, ни одна страна в мире, кроме США, не смогла бы провести такую операцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине является "примитивной" на фоне операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с журналистами Fox News.

"Мы не могли упустить шанс сделать эту невероятную вещь. Мы должны сделать это опять, мы можем это сделать опять. Никто не может нас остановить. Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России (полномасштабное вторжение РФ в Украину - УНИАН), которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно", - сказал Трамп.

Также президент США добавил, что большая часть правительства Венесуэлы "уже перешла на сторону Америки".

"Если они останутся верными Мадуро, будущее для них будет очень плохим, очень плохим. Я бы сказал, что большинство из них уже перешли на сторону США", - подчеркнул Трамп.

Операция США в Венесуэле - что известно

Напомним, что ночью со 2 на 3 января США нанесли удары дронами по Каракасу, столице Венесуэлы. Вскоре после этого диктатор Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране.

В МИД Венесуэлы заявили, что целью США является "захват стратегических ресурсов страны, в частности ее нефти и полезных ископаемых".

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что операция прошла успешно, а также сообщил о захвате Мадуро. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау сказал, что глава Венесуэлы "предстанет перед правосудием".

В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что это была "блестящая операция".

