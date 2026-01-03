Сколько будут стоить 100 долларов в Украине в первый месяц 2026 года: прогноз банкира

Отмечается, что американская валюта, скорее всего, будет находиться в приемлемом диапазоне.

В январе 2026 года спрос и предложение валюты в Украине постепенно начнут выравниваться. Пик обычно приходится на конец первого месяца нового года - начало февраля.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что уже в первой половине января ожидается определенное снижение курсового давления.

По мнению эксперта, в нынешних обстоятельствах, вероятно, официальный курс доллара в январе будет находиться в пределах 42,2-42,8 гривни.

Видео дня

"Это приемлемый диапазон, который не создает дополнительных рисков и опасений", - отметил Лесовой.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в январе 2026 года в Украине будут стоить 4220 - 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 42200 – 42800 гривень.

Аналитики прогнозируют, что гривня ослабнет относительно американской валюты, но психологическую отметку в 45 гривень за доллар не пересечет. Так, в инвесткомпании Dragon Capital считают, что сейчас экономические факторы свидетельствуют в пользу относительно стабильного курса гривни к доллару.

При этом в инвесткомпании Concorde Capital прогнозируют, что в 2026 году средний курс доллара составит 43,6 грн, а на конец года вырастет до 44,8 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: