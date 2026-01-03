Поддержка ВСУ, модернизация войск и не только: Украина и США согласовали военный документ

Начальник Генштаба ВСУ рассказал, что аналогичная работа проводится и с другими странами-партнерами Украины.

Украина и США согласовали военный документ, который состоит из четырех разделов и дополнений. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов во время брифинга.

"Проведена двухсторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне Генеральных штабов. Был согласован военный документ, который состоит из четырех разделов и четырех дополнений... Все эти разделы о том, каким образом будет оказываться поддержка Украине, Вооруженным силам страны, каким образом будет проходить их обеспечение и модернизация, а также как будет вестись мониторинг придерживания договоренностей и реакция в случае их невыполнения", - поделился он.

Гнатов отметил, что аналогичная работа проводится и с другими странами-партнерами Украины. Он добавил, что одним из разделов документа является деятельность "коалиции желающих".

Также заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время брифинга заявил, что документы о гарантиях безопасности написаны так, чтобы не нарушать основ конституциального строя и суверенитет Украины. По его словам, некоторые документы уже готовы на 100%, а другие - на 90%.

Кислица отметил, что сейчас важно то, как провести национальные процедуры с теми странами, которые хотят поддержать Украину, в сжатые сроки.

Трамп пообещал помочь Украине с усилением ПВО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ожидает от США. Он подчеркнул, что Украине очень нужны средства противовоздушной обороны, и президент США Дональд Трамп сказал, что поможет.

Зеленский поделился, что он передал Трампу то, что Украине нужны ракеты NASAMS и ракеты PAC-3 для Patriot.

