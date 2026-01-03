Почему сохнет алоэ и как его спасти: 7 простых шагов

Почему алоэ начинает чахнуть и что сделать, чтобы быстро его восстановить.

Алоэ вера - выносливый суккулент, но при неправильных условиях он начинает чахнуть. Если растение выглядит плохо, значит, что-то не так с уходом. Издание Марты Стюарт дало краткие и эффективные способы, как спасти алоэ.

Наладьте полив. Алоэ накапливает воду в листьях и плохо переносит переувлажнение. Сухие коричневые листья - признак нехватки влаги, мягкие и водянистые - избытка. Поливайте только после хорошего просыхания почвы.

Удалите сухие листья. Нижние коричневые листья срезайте - это может быть следствием пересушки или естественного старения. Полностью пересыхать растение тоже не должно.

Отрегулируйте освещение. Алоэ нужен яркий рассеянный свет. Недостаток света при влажной почве быстро ухудшает состояние растения. Слишком яркое солнце может обесцветить листья. Лучшее место - немного в стороне от южного или западного окна.

Разделите растение. Если алоэ стало тесно в горшке, его можно разделить. Достаньте растение, аккуратно разрежьте корни между розетками и рассадите их по отдельным горшкам.

Обрежьте подгнившие корни. Если листья поникли и желтеют, осмотрите корни. Мягкие, гнилые части удалите, пересадите в свежий грунт и сократите полив.

Не подкармливайте при проблемах. Пока растение ослаблено, удобрения только навредят. Если и подкармливать, то позже и мягкими органическими средствами.

Проверьте на вредителей и болезни. Темные пятна и гниль могут указывать на грибок, а также возможны щитовка, мучнистый червец или паутинный клещ. При правильном свете и поливе такие проблемы возникают редко.

При корректном уходе алоэ быстро восстанавливается и снова радует здоровым видом.

