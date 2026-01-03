Сколько средств требует Украина для восстановления экономики: Свириденко назвала цифру

По словам премьер-министра, Украине нужна огромная сумма.

Украина представила рамочную программу экономического процветания на следующее десятилетие. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания советников по вопросам национальной безопасности стран "Коалиции желающих", передают Новини.LIVE.

"В течение последних недель наша команда активно обсуждала с США переход от военной экономики к устойчивой модели долгосрочного процветания и безопасности Украины. Мы имеем преимущество системной работы, выполненной различными учреждениями в Украине и донорской платформой, включая мировой банк по оценке потребностей в восстановлении и восстановлении", - подчеркнула она.

По словам Свириденко, эти обсуждения уже привлекли ключевые учреждения и игроков, которые будут формировать финансовую составляющую и доверие к любому подходу, включая мировой банк, IFC, Blackrock, а также США.

Глава правительства отметила, что речь идет о "Рамочной программе процветания Украины", которая объединяет потребности в восстановлении, механизмы финансирования и ключевые направления инвестиций.

"С сегодняшней перспективы финансовые потребности Украины на следующее десятилетие являются огромными. Это 800 млрд долларов США, что включает микрофинансовую стабильность, компенсацию убытков, потребности реконструкции и финансы для экономического роста", - добавила она.

Свириденко уточнила, что такая сумма не включает финансирование обороны. По ее словам, Украина считает, что эффективные гарантии безопасности со временем уменьшат такую сумму.

"Также безопасность является базовой и важнейшей для экономического восстановления. Следующая большая вещь, которую мы стремимся сделать - это, конечно, микрофинансовая стабильность, ведь без нее нет смысла говорить о привлечении инвестиций", - подытожила политик.

Финансирование Украины - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина могла бы получить 2,5 миллиарда фунтов, заработанных от продажи "Челси". Об этом он сказал после разговора с британским премьер-министром Киром Стармером.

"Обсудили необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси". Это 2,5 млрд фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что Зеленский и Трамп во время недавней встречи обсудили зарплаты в Украине. Как рассказал украинский лидер, американская сторона хочет, чтобы американский и также европейский бизнес пришли в Украину.

"Мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги. Деньги на восстановление. И это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и заработные платы. Я думаю, что в этом есть большая перспектива. Но мы же с вами понимаем, с чего все начинается. Давайте сначала закончим эту войну", - сказал глава государства.

