Советник предостерегает от переноса ответственности только на одного партнера.

Парам, которые планируют финансы на 2026 год, стоит сосредоточиться не на рискованных инвестициях или модных финансовых инструментах, а на совместном участии в управлении деньгами.

Об этом пишет финансовый советник и колумнист CNBC Дуглас А. Боунпарт, который более 20 лет работает с семейными финансами. По его словам, самой распространенной и одновременно самой опасной ошибкой является ситуация, когда все финансовые решения берет на себя один из партнеров. Такой подход делает семью уязвимой в случае болезни, смерти или развода, а также лишает другого партнера ощущения контроля и уверенности.

Автор неоднократно видел, как люди вынуждены в кризисных условиях срочно восстанавливать доступ к счетам, паролям и финансовым планам. По его словам, даже без драматических событий передача всей ответственности одному из партнеров снижает качество финансовых решений, ведь пара теряет преимущество двух точек зрения.

Боунпарт также поделился личным опытом, отметив, что во время пандемии такая модель дала сбой и в его собственной семье. Именно это заставило супругов пересмотреть подход к распределению обязанностей и вернуться к совместному финансовому планированию.

Среди ключевых советов на 2026 год эксперт называет регулярные разговоры о деньгах, прозрачный доступ обоих партнеров к счетам и паролям, понимание общей финансовой картины, а также регулярные "финансовые встречи" несколько раз в год. При необходимости он советует привлекать независимых финансовых консультантов или специалистов.

Как заключает Боунпарт, совместное участие в финансовых решениях не только укрепляет бюджет, но и положительно влияет на отношения. Именно это, по его мнению, может стать важнейшим финансовым шагом для пар в 2026 году.

