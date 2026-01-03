Жених Леси Никитюк раскрыл неожиданные планы на жизнь 'после войны' (фото)

Летом 2025 года у пары родился сын.

Жених украинской ведущей и блогерши Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук показал новые фото из личного архива и раскрыл неожиданные планы на будущее.

Так, в своем Instagram в stories Дмитрий традиционно общался с подписчиками.

Он поделился, что хотел бы прыгать с парашютом чаще.

"По сравнению со спортсменами у меня очень мало прыжков, всего 34. Поэтому после войны когда-нибудь куплю себе крыло и буду прыгать каждые выходные",- отметил Бабчук.

Напомним, ранее Леся Никитюк сделала неожиданное заявление о женихе-воине Дмитрие Бабчуке. По ее словам, он хотел присутствовать на родах их сына Оскара, но она его не пустила: "Я против такого. Мне кажется, что это таинство…".

