Стало известно, остались ли вместе Цымбалюк и победительница 'Холостяка-14'

Как отметил актер, они пытались строить отношения, но было сложно.

Стало известно, вместе ли главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", актер Тарас Цымбалюк с участницей Надин Головчук, которую он выбрал в финале. Уже на постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" вскрылось, что пара не смогла построить отношения.

"Холостяк" - постшоу 2025

Как рассказал Цымбалюк на постшоу, они с Надин пытались строить отношения, но было сложно, преимущественно из-за его занятости на съемках.

"Мы виделись раз в две-три недели. И с каждой последующей встречей ловили себя на том, что общаемся преимущественно о проекте. Мы закрывались друг от друга, могли просто молчать", - сказал он.

А Головчук рассказала, как ей тяжело давались тайные встречи после проекта. В связи с тем, что они были вынуждены прятаться от людей, Надин почти ни с кем не общалась и не выходила из дома:

"Я выгорела. Сгорела. У меня просто не было сил и энергии что-то удерживать. Проект сильно повлиял на мое эмоциональное состояние".

По ее словам, она пыталась исправить их отношения, но ничего не вышло. В итоге пара приняла решение разойтись.

Напомним, на днях Тарас Цымбалюк неожиданно засветился с девушкой, которую не выбрал в финале "Холостяка". Речь идет о финалистке сезона, проектном менеджера Анастасии Половинкиной.

