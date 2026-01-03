'Глупая авантюра' или 'блестящая операция': как сенаторы США реагируют на удары по Венесуэле

Даже некоторые из союзников президента Трампа критикуют его действия.

Сенаторы США резко разделились во мнениях по поводу действий Дональда Трампа в Венесуэле. Как пишет NBC News, при этом даже некоторые из союзников президента критикуют его действия.

Так, среди критиков операции США, - сенатор-республиканец Майк Ли, который является одним из самых верных сторонников Трампа.

"Я с нетерпением жду, чтобы узнать, если что-либо, что может конституционно оправдать эти действия в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы", – написал Ли на своей странице в X.

Видео дня

Сенатор Рубен Галлего, демократ из Аризоны, заявил, что "у нас нет причин для войны с Венесуэлой".

"Эта война незаконна, и это позор, что менее чем за год мы превратились из мирового полицейского в мирового хулигана", – сказал он.

Сенатор Брайан Шац, демократ из Гавайев, также поддержал комментарии Галлего на X, сказав: "Мы уже должны были научиться не ввязываться в очередную глупую авантюру".

В то же время некоторые республиканцы хвалят Трампа за удары по Венесуэле

"Спасибо президенту Трампу за его лидерство и решимость, а также нашим отважным военнослужащим, которые провели блестящую военную операцию", – написал в X конгрессмен Карлос Гименес, республиканец из Флориды. "Наша страна стала безопаснее, чем когда-либо".

Конгрессмен Марио Диас-Баларт, республиканец из Флориды, также похвалил Трампа за его "решительное лидерство".

"Наша страна столкнулась с беспрецедентной угрозой национальной безопасности со стороны незаконного режима Мадуро", – сказал он.

Операция США в Венесуэле

Сегодня ночью и утром США обрушили на столицу Венесуэлы, Каракас, множество ударов, целями были военные объекты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция прошла успешно, а также сообщил о захвате лидера страны Николаса Мадуро. Он также пообещал провести пресс-конференцию, на которой раскрыть все детали.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Николас Мадуро "предстанет перед правосудием".

Вас также могут заинтересовать новости: