Девушка говорит, что никому не доверяла на проекте.

Победительница 14 сезона шоу "Холостяк" Надин Головчук написала эмоциональное сообщение, в котором призналась, что хотела покинуть проект, но ей не дали этого сделать.

В субботу, 3 января, 26-летняя модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте большое признание, в котором рассказала, что устала. По словам Надин, ей очень нужна была поддержка, однако она не получила ее ни тогда, ни сейчас:

"Я не получила ее от людей, которые создавали это "прекрасное шоу", которые принимали в нем участие. Но об этом потом. Я удивлена многим вещам, опустошена и растеряна. Я никогда не думала, что огонь в моих глазах может исчезнуть в один миг".

Головчук неприятно, что ее прямолинейность и искренность воспринимали как попытку играть роль, а ее четкое "нет" становилось для кого-то триггером. Она отметила, что ни одного дня не чувствовала безопасности на проекте "Холостяк".

"Не доверяла ни девушкам, ни работникам. Я многое узнала после проекта, а еще больше увидела в шоу. Поняла, для чего и когда были созданы определенные "фишки", - добавила она.

Участница говорит, что на проекте ей постоянно приходилось переступать через себя, терять свободу и быть зависимой от кого-то. "И я хотела уйти, но мне не дали. А когда мне нужно было дать - от меня ушли", - написала Надин.

Завершает свое сообщение девушка благодарностью 14 сезону за то, что он завершился, и словами "прощайте".

Напомним, в финале "Холостяка" Тарас Цымбалюк подарил Надин кольцо, предложив попробовать построить крепкие отношения. Вчера вышло пост-шоу, в котором выяснилось, что они больше не вместе.

