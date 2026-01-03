Лолита живет в другой стране.

Украинский режиссер и сценарист Алан Бадоев поделился с подписчиками радостью - он встретился и провел время со своей дочерью Лолитой.

Сегодня 44-летний клипмейкер опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий с уже взрослой девушкой. Он отметил, что им удалось побыть вместе всего одни сутки, однако он успел насладиться этим временем и "зарядиться" энергией:

"Первые месяцы нового года я обычно отвожу под важные встречи, которые должны сформировать фундамент для всего 2026-го. Но сначала дочь. Она настраивает все внутри, как камертон. Только сутки вместе, а ощущение такое, будто этого тепла хватит надолго".

Как известно, Алан Бадоев был женат на телеведущей и режиссере Жанне Бадоевой. Их брак длился с 2003 по 2012 год и был одним из самых известных в украинском медиапространстве. У супругов родилась дочь Лолита, а также Алан воспитывал сына Жанны от предыдущих отношений - Бориса, которого он официально усыновил и считает родным.

Продюсер говорил, что не желает их возвращения в Украину во время полномасштабной войны, поскольку не хочет, чтобы они переживали ужасы и последствия российского нападения.

