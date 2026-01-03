Мадуро будут судить в Нью-Йорке: подробности

Генпрокурор США обвинила Мадуро в "наркотерроризме" и "владении пулеметами".

Правоохранительные органы США официально выдвинули Николасу Мадуро и его жене обвинения в ряде уголовных преступлений. Об этом в соцсети X сообщила Генеральный прокурор США Памела Бонди.

По ее словам, официально обвинения выдвинуты в Южном округе Нью-Йорка. Самопровозглашенному президенту Венесуэлы в частности вменяют "заговор с целью наркотерроризма, заговор с целью ввоза кокаина, владение пулеметами и взрывными устройствами, а также заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов".

"Вскоре они почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах", - заявила генпрокурор США.

Видео дня

Между тем CNN сообщает, что разрешение на задержание Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп дал несколько дней назад. ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало местонахождение самопровозглашенного президента Венесуэлы.

Захват Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, в Европейском союзе заявили, что считают Николаса Мадуро нелегитимным президентом Венесуэлы и призвали все стороны к сдержанности и соблюдению международного права и Устава ООН.

Между тем в России вдруг вспомнили о международном праве и назвали американскую операцию в Венесуэле актом вооруженной агрессии, что вызывает глубокую обеспокоенность.

Вас также могут заинтересовать новости: