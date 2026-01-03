Армия РФ ударила ракетой по Черкасской области: есть раненые и значительные разрушения

Обломками и взрывной волной была повреждена жилая инфраструктура.

Российские оккупанты сегодня, 3 января, нанесли ракетный удар по Золотоновскому району Черкасской области. В результате атаки пострадали пять человек. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На эту минуту пять человек обратились за помощью к медикам. Двух травмированных доставили в больницу, не тяжелые", - отметил чиновник.

По его словам, обломками и взрывной волной были повреждены жилая инфраструктура и частное предприятие.

"На месте работают все необходимые службы. Также разворачиваем пункт несокрушимости и обогрева. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

Как писал УНИАН, 2 января РФ ударила по многоэтажке в Харькове, в результате чего на месте атаки зафиксированы значительные разрушения. Также из-за удара по Харькову погиб ребенок и, вероятно, его мама. Всего из-под завалов были деблокированы тела двух людей: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика.

Кроме того, 1 января под Харьковом россияне попали КАБом в зоопарк, в результате чего пострадала 40-летняя женщина. Ее со взрывной травмой госпитализировали.

"Рассеченная голова, она сама села в "скорую" и уже уехала. Разрушен полностью "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных", - сообщил владелец экопарка Александр Фельдман.

