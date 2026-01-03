Диана Зотова заявила, что ей сделали предложение.

Участница 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" - 24-летняя модель из Николаева Диана Зотова - прокомментировала скандал вокруг свадебных фото, которые появились в сети еще до финального выпуска шоу.

В пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" девушка, которая ушла из проекта из-за чувств к бывшему парню, заверила, что во время отсутствия действительно улетела работать, а не видеться с мужчиной, как предположил Цымбалюк. По словам Дианы, экс-бойфренд написал ей о своих чувствах, поэтому она вернулась на шоу уже в другом состоянии.

Участница отметила, что искала правильный момент для разговора с Тарасом о том, что хочет покинуть шоу. В то же время она отрицает тайную свадьбу, о которой "гудела" сеть:

"Свадьбы не было, но мне сделали предложение. Я помолвлена, я сказала "да". Это было совсем недавно, чуть больше, чем месяц назад. Свадьбу еще ждем".

Как сообщал УНИАН, во время пост-шоу стало известно, что актер Тарас Цымбалюк и победительница проекта Надин Головчук больше не вместе. Они публично назвали свои причины расставания и объяснили, почему так произошло.

