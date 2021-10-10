Зверь решил чуть ли "зайти за покупками" и на огромной скорости врезался в раздвижную стеклянную дверь.

В России дикий кабан "атаковал" супермаркет, разбив входную дверь.

Об этом сообщает "Фонтанка".

Читайте такжеШакиру ограбили два диких кабана (фото)Курьезный инцидент произошел днем 9 октября в Санкт-Петербурге. Животное не просто выбежало на парковку, но решило чуть ли "зайти за покупками" и на огромной скорости врезалось в раздвижную стеклянную дверь торгового центра.

Испуганным посетителям супермаркета при этом ничего не оставалось, кроме как отскочить в сторону.

Очевидцы уже опубликовали в соцсетях видео произошедшего:

Разбив стекло, зверь сбежал, оставив разбираться с последствиями уборщикам.

Почему дикий зверь решил покинуть естественную среду обитания и посетить магазин, осталось неизвестным.

Ранее УНИАН сообщал о медведе, который сбежал от хозяина в российском Нижневартовске и гонялся за людьми. Прирученное животное сбежало из отеля, где жило в клетке, и попало под колеса автобуса.

Автор: Станислав Кожемякин