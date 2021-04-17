Животное промчалось в направлении здания туалета и в конце концов забежало внутрь.

В Польше в общественную уборную забежал дикий кабан.

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Животное забежало на территорию АЗС, промчалось в направлении здания туалета и в конце концов забежало внутрь, а через некоторое время вышло из уборной и побежало прочь.

Визит кабана попал на камеры видеонаблюдения. Что именно животное делало в туалете, неизвестно.

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Автор: Катерина Комолова