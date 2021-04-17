Почему животное забежало в туалет, неизвестно / скриншот
В Польше в общественную уборную забежал дикий кабан.
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Животное забежало на территорию АЗС, промчалось в направлении здания туалета и в конце концов забежало внутрь, а через некоторое время вышло из уборной и побежало прочь.
Визит кабана попал на камеры видеонаблюдения. Что именно животное делало в туалете, неизвестно.
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