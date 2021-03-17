В российском Нижневартовске засняли, как медведь гонялся за людьми.
Читайте такжеВ России медведь прогулялся по микрорайону и попал на видеоНесколько видеозаписей опубликовал Telegram-канал Baza.
«Животное оказалось не диким, а прирученным. По предварительным данным, он просто сбежал от хозяина, который держал его в клетке в местной гостинице», – говорится в подписи к одному из видео.
Отмечается, что испуганный медведь около часа носился по городу, не понимая, что происходит, пока его не сбил автобус:
«Раненый медведь забился за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает, а хозяин животного Анвар Агаев уже дал разрешение на его отстрел».
По информации Telegram-канала Mash, медведь сбежал из гостиничного комплекса «Европа». Чтобы угомонить, в животное выстрелили дротиком со снотворным: «Сейчас мишка спит и ждет, пока его заберет хозяин».
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