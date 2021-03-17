Животное сбежало от хозяина, который в итоге дал разрешение на его отстрел.

В российском Нижневартовске засняли, как медведь гонялся за людьми.

Читайте такжеВ России медведь прогулялся по микрорайону и попал на видеоНесколько видеозаписей опубликовал Telegram-канал Baza.

«Животное оказалось не диким, а прирученным. По предварительным данным, он просто сбежал от хозяина, который держал его в клетке в местной гостинице», – говорится в подписи к одному из видео.

Отмечается, что испуганный медведь около часа носился по городу, не понимая, что происходит, пока его не сбил автобус:

«Раненый медведь забился за трубами в одном из районов города и никого к себе не подпускает, а хозяин животного Анвар Агаев уже дал разрешение на его отстрел».

По информации Telegram-канала Mash, медведь сбежал из гостиничного комплекса «Европа». Чтобы угомонить, в животное выстрелили дротиком со снотворным: «Сейчас мишка спит и ждет, пока его заберет хозяин».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц