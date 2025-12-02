Отмечается, что газовики начнут восстановительные работы как только получат разрешение ГСЧС.

Армия Российской Федерации 1 и 2 декабря атаковала дронами газовую инфраструктуру Украины. В результате были зафиксированы новые разрушения, сообщает Министерство энергетики.

Как отметили в энергетическом ведомстве, вражеские дроны атаковали объекты, обеспечивающие добычу и хранение газа. В результате атаки никто из работников не пострадал, но есть разрушения на объектах.

"Спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки. Газовики начнут восстановительные работы как только получат разрешение ГСЧС", - отмечается в сообщении.

С началом осени Россия активизировала удары по газовой инфраструктуре. В частности, 16 октября враг в шестой раз за месяц атаковал газовую инфраструктуру.

Удары российской оккупационной армии по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства Украины.

Из-за российских атак Украина вынуждена увеличить импорт газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Следует отметить, что НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор ищет деньги для выкупа необходимых объемов голубого топлива, хотя отопительный сезон уже начался.

