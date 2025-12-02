Во время ретроградного Юпитера Вселенная работает на нас.

С 3 декабря 2025 года три знака Зодиака смогут ощутить особую кармическую защиту. Энергия ретроградного Юпитера меняет направление, но это не остановка или задержка. Напротив, она поворачивает внимание внутрь себя, позволяя заметить возможности, которые уже формируются вокруг и готовы проявиться в нужный момент, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Это период внутренней настройки и осознанной перекалибровки, результатом которой станет личностный рост. Юпитер приносит понимание, а этот день наглядно покажет, насколько оно полезно. Для этих знаков декабрь станет временем, когда удача и развитие оказываются на стороне усилий и правильных решений. Вселенная поддерживает, создавая ощущение защищенности и гармонии.

Овен

Ретроградный Юпитер позволит вам, Овны, понять ценность точного выбора времени. То, что ранее казалось застойным или тормозящим развитие, на самом деле готовилось к следующему, более удачному витку событий.

С 3 декабря вы ощутите, что ваши инстинкты были верными, и поймете, где ваша энергия используется эффективно, а где нет. Это осознание придает уверенность и восстанавливает внутренний импульс.

Вы почувствуете себя обновленными, собранными и готовыми к новым действиям. Ваши планы обретают конкретную форму, а поддержка Вселенной подсказывает, что вы на верном пути. Это начало вашей новой, более сильной фазы.

Рак

Ретроградный Юпитер внесет ясность в ваши мысли, Рак, помогая определить, что действительно важно для вашего комфорта и внутреннего равновесия. То, что раньше истощало вас, теперь можно устранить или отодвинуть в сторону. С 3 декабря вы заметите, что ваш разум устремлен к более спокойным и поддерживающим мыслям.

Сознательное решение игнорировать чрезмерно негативное даст ощущение свободы. Вы избавитесь от того, что отнимало слишком много сил, и почувствуете удовлетворение от собственной смелости. Эта внутренняя перестройка станет стартом новой эры, в которой осознанность ведет к силе и гармонии.

Лев

Ретроградный Юпитер напомнит вам, Лев, что настоящая сила приходит из присутствия в настоящем, а не постоянного контроля будущего. Сейчас декабрь, и важно ценить то, что есть, здесь и сейчас.

Период принесет ясность и ощущение внутренней устойчивости, возвращая способность действовать без лишнего напряжения. Любая новая идея, вдохновение или уверенность подскажет, что вы движетесь в нужном направлении.

Вселенная расчищает путь, позволяя вам уверенно двигаться вперед. Наступает момент, когда внутреннее равновесие и решительные шаги становятся вашей силой.

