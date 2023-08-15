Сейчас боевика, вернувшегося с войны помилованным, ищут полицейские.

В Волгоградской области экс-"вагнеровец" Алексей Хлебников изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", 36-летний Хлебников дважды судим - в 2008 за кражу и разбой, в 2018 за убийство и угон авто. Последний раз его приговорили к 11 годам колонии, но уже этим летом зэк вернулся в родной хутор в Новоаннинском районе области.

"А сейчас фотографии Алексея распространяют в местных чатах - жители обвиняют его в изнасиловании 13-летней девочки. По нашим данным, пострадавшей была племянница Хлебникова. Ее родственники рассказали нам, что преступление произошло еще 24 июля в хуторе Рожновский, а домой Алексей вернулся после службы в ЧВК "Вагнер" и помилования", - говорится в сообщении.

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Полицейские сказали родным, что начали искать бывшего наемника. Официальных комментариев ведомства о ходе расследования пока нет.

Другие преступления "вагнеровцев"

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

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