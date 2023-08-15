Россиянина, приговоренного к 9 годам колонии за убийство партнерши, освободили от наказания после трех месяцев участия в войне против Украины.

Жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Об этом пишет 29.ru. Убийство произошло весной 2021 года во время конфликта между Самойловым и 33-летней Ольгой Шляминой.

Россиянин ударил женщину, из-за чего она упала на пол, ударилась затылком и умерла. Затем он расчленил тело убитой ножовкой, уничтожил голову и кисти, а остальные части спрятал.

Видео дня

"Обнаружив, что она не подает признаков жизни, решил скрыть следы преступления. Расчленил тело, спрятал в разных местах, а потом избавился от ножовки по металлу. Вину он тогда признал частично - подтвердил, что ударил Ольгу, и допускал, что мог ее убить", - пишет издание.

Кроме того, Самойлов сжег все вещи Шляминой. Он признал свою вину частично и объяснил, что не хотел убивать женщину, которая якобы сама на него набросилась из-за ревности.

Как рассказала мать Самойлова 29.ru, ее сын вышел из колонии и отправился на войну (убийца поехал убивать, но уже украинцев, - УНИАН), где пробыл около трех месяцев, получил ранение и вернулся домой. По ее словам, он ушел бы воевать в любом случае, как это ранее сделал его брат.

"Про то, что искупить вину, конечно, знаю, что доля вины его есть. И, как говорится, перед Богом он сейчас чист. Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа", - сказала Самойлова.

Другие новости "русского мира"

Как сообщал УНИАН, в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собою смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

Еще одно происшествие произошло в Карелии - там бывшего зека-"вагнеровца" Игоря Софонова задержали по подозрению в убийстве шестерых человек. Убийцы пытались избавиться от следов преступлений и подожли дома, где совершили свои зверства.

Вас также могут заинтересовать новости: