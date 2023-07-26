В Бурятии наемник частной военной компании "Вагнер" напал с гранатой на женщину.
Как пишет российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в Улан-Удэ в прошлую субботу. 29-летний "вагнеровец" Руслан Гатин забрал у 55-летней сотрудницы кафе три мобильных телефона, угрожая ей учебной гранатой "Ф-1".
Выяснилось, что наемник вернулся с войны в Украине в мае 2023 года. Ранее его судили за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собою смерть.
Оккупанта задержали, открыто уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Разбой с применением оружия").
Оккупанты возвращаются в Россию
Весной сообщалось, что в Москве участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.
В Самарской области контрактник во время отпуска изнасиловал у себя дома восьмиклассницу.
Также сообщалось, что в Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику частной военной компании "Вагнер", изнасиловал двух школьниц, угрожая им гранатой.
А в Кировской области боевик "Вагнера" убил женщину, которая сдавала ему жилье.