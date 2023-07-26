Ранее он был осужден по нескольким статьям.

В Бурятии наемник частной военной компании "Вагнер" напал с гранатой на женщину.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в Улан-Удэ в прошлую субботу. 29-летний "вагнеровец" Руслан Гатин забрал у 55-летней сотрудницы кафе три мобильных телефона, угрожая ей учебной гранатой "Ф-1".

Выяснилось, что наемник вернулся с войны в Украине в мае 2023 года. Ранее его судили за кражу, грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собою смерть.

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Оккупанта задержали, открыто уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Разбой с применением оружия").

Оккупанты возвращаются в Россию

Весной сообщалось, что в Москве участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

В Самарской области контрактник во время отпуска изнасиловал у себя дома восьмиклассницу.

Также сообщалось, что в Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику частной военной компании "Вагнер", изнасиловал двух школьниц, угрожая им гранатой.

А в Кировской области боевик "Вагнера" убил женщину, которая сдавала ему жилье.

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