Женщина втерлась в доверие пожилому отцу оккупанта. Он умер, и деньги исчезли.

В Коми (РФ) соцработница украла более миллиона рублей (примерно 380 тысяч гривен), которые пожилой отец получил за ликвидированного "вагнеровца".

Как пишет "Осторожно, новости", 25-летнего Модеста Данилова из села Гам "минуснули" в Украине в конце ноября 2022 года. Более того, он стал юбилейным сотым оккупантом с Коми, ликвидированным на войне.

Выплаты за Данилова (а это более миллиона рублей) получил его отец - Анатолий Валентинович, которому в этом году должно было исполниться 70 лет. Пожилой мужчина почти не выходил из дома из - за проблем со здоровьем, с прошлого ноября за ним следила соцработница межрайонного центра соцобслуживания населения "Доброта" - 48-летняя Елена Р. Женщину даже награждали за добросовестный труд.

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"Работница навещала Анатолия Валентиновича, втерлась к нему в доверие и в результате завладела деньгами за сына. В январе этого года пожилой мужчина скончался. Несколько дней назад о пропавших деньгах узнали сотрудники полиции, вчера Елену задержали, она призналась во всем. На сотрудницу завели уголовное дело по 160 УК РФ (присвоение)", - пишет канал.

Другие новости с "вагнеровцами"

Как сообщал УНИАН, жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

Перед этим в Бурятии наемник ЧВК "Вагнер" напал с гранатой на женщину. Ранее его судили за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. А ранее в Москве еще один участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать

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