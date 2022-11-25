На войну в Украине россиянин не доехал.

В учебной части Тюмени скоропостижно скончался мобилизованный. У него остановилось сердце, хотя никаких жалоб на состояние здоровья не было, уверяют медики.

Как сообщает "Медуза", чиновник управления минсоцразвития Пермского края Дмитрий Мошев умер "от остановки сердца". 49-летний чиновник не обращался к медикам с жалобами на работу сердца.

"Мобики" и война в Украине

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Еще 218 тысяч якобы приходят. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

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Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие погибают при невыясненных обстоятельствах. Недавно в Курской области РФ "мобик" случайно застрелил сослуживца из автомата.

Мобилизованных россиян отправляются на фронт, не имея надлежащего обеспечения. Как свидетельствуют перехваты, они также не получают и обещанных денежных выплат.

Сообщалось, что российское военное командование обманом отправляет мобилизованных в пехотные подразделения.

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