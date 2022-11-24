Автомат якобы самовольно выстрелил прямо в шею россиянину.

В Курской области РФ "мобик" случайно застрелил сослуживца из автомата.

Как сообщает Телеграм-канал "База", стрельба произошла в деревне Толпино. По версии участника инцидента, которому удалось выжить, все произошло случайно.

В тот день старший сержант разведки 43-летний Андрей (на фото справа) нес службу дневальным и держал в руках автомат Ак-74. В какой-то момент автомат неудачно выстрелил в сторону другого военного - 33-летнего рядового Сергея.

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Пуля попала "мобику" в шею, он скончался на месте. С сержантом будут разбираться военные следователи.

Мобилизация в России

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Еще 218 тысяч якобы приходят. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

Мобилизованных россиян отправляются на фронт, не имея надлежащего обеспечения. Как свидетельствуют перехваты, они также не получают и обещанных денежных выплат.

Сообщалось, что российское военное командование обманом отправляет мобилизованных в пехотные подразделения.

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