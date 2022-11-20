Оккупанты делятся планами сбежать, чтобы выжить.

Российское военное командование обманом отправляет мобилизованных в пехотные подразделения, свидетельствуют перехваты их телефонных разговоров.

Мобилизованный из 1-го армейского корпуса в перехваченном украинском разведкой разговоре с другом пожаловался, что хочет перевестись из своего подразделения, и описал, как его и сослуживцев кидали на первую линию фронта.

"Я говорю: уйду "в Сочи" (от "самовольно оставил часть" – УНИАН), если будут так относиться. Понимаешь, от ук*опов в 120 метрах сидеть. Раз засунули туда. Две недели отсидел, потом сделали ротацию, шесть дней посидел на домике – опять засунули, еще ближе к ним уже там. 120 метров было до них", – жалуется оккупант.

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Он объясняет своему другу, что его подразделение находилось под постоянным огнем. Оккупант обвиняет командира во лжи и рассказывает о планах сбежать.

"Ну я ему говорю: "Я возвращаться не буду, пошел ты н***й". Командиру, понял? Да, я ему так и… Та он п***р. Он на полигоне таке стелился: "Пацаны, я буду с вами, все будет з***ись, никто сидеть не будет, мы будем на второй линии, потому что мы РОП". И мы резко с РОПа в пехоту превратились. Н***й оно надо", – говорит россиянин.

Мобилизация в России

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Спустя месяц Минобороны РФ отчиталось об итогах ее проведения.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт. Еще 218 тысяч якобы приходят подготовку. По оценкам СМИ, Россия собрала на самом деле по меньшей мере 492 тысячи мобилизованных.

По оценкам экспертов, мощности российских полигонов не позволяют подготовить в сжатые сроки более 90 тысяч человек. Потому в России в декабре-январе будет новая волна мобилизации, которая теперь будет не частичной, а общей.

Мобилизованные россияне отправляются на фронт, не имея должного обеспечения. К тому же, как свидетельствуют перехваты, они не получают и обещанных денежных выплат.

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