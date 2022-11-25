Есть многочисленные примеры того, что мобилизованные россияне вынуждены служить, несмотря на серьезные хронические заболевания.

Новомобилизованные российские резервисты уже понесли большие потери в районах Сватово и Бахмута на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

Отмечается, что развертывание мобилизованных русских резервистов часто характеризуется путаницей относительно права на службу, недостаточной подготовкой и личным снаряжением, а также обязательством выполнять изнурительные боевые задачи.

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В разведке Британии отмечают, что большинство – хотя и не все - мобилизованных уже служили раньше. В то же время многочисленные примеры свидетельствуют о том, что их медицинское состояние, скорее всего, не было должным образом проверено, и многие из них вынуждены служить, несмотря на серьезные хронические заболевания.

"Мобилизованные резервисты, вероятно, понесли особенно большие потери после того, как им пришлось копать системы окопов под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово Луганской области. В Донецкой области резервисты погибли в большом количестве во время лобовых штурмов хорошо оборудованных украинских полос обороны вокруг города Бахмут", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Война в Украине: потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 85 720 человек ликвидированы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Forbes, Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потратила четверть своего бюджета и дальше боевые действия будут обходиться Кремлю еще дороже.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что профессиональный "костяк" вооруженных сил РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях истреблен, идут мобилизованные кадры.

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