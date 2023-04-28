Русским прикази проверять чердаки, выявлять "подозрительных и неблагонадежных" личностей.

В Москве создают дежурные группы из местных бюджетников, которые будут патрулировать город на 9 мая и высматривать в небе беспилотники, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на сотрудника одной из организаций, привлеченных к дежурствам.

Москвичи должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно. "Поставили задачу - постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов", - объяснили каналу члены "патрулей".

Также русским приказали проверять чердаки, выявлять "подозрительных и неблагонадежных" личностей, сообщать о забытых на улице предметах и искать "неадекватно" припаркованные автомобили.

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Беспилотники в Подмосковье - что известно

В Подмосковье с каждым днем растет число упавших беспилотников.

За последние дни нашли уже как минимум три БПЛА, которые упали на расстоянии не более 50 километров от МКАД. Дроны были оснащены камерами, опознавательных знаков на них не было. Один из них был начинен взрывчаткой.

Еще 7 апреля украинский бизнесмен объявил о награде в 20 миллионов гривень для тех украинских производителей, чей БПЛА долетит и сядет на Красной площади 9 мая.

В России массово отменяют мероприятия к 9 мая - что известно

Накануне Дня Победы 9 мая во многих города России начали отменять массовые мероприятия. Кремль на фоне возможных атак БПЛА со стороны Украины даже закрыл в эти дни Красную площадь.

По естественным причинам мероприятия на 9 мая отменены в приграничных областях РФ, а в Санкт-Петербурге - выступление авиации.

Также Шойгу отменил традиционный "танковый биатлон". По мнению британской разведки, это связано с высокими потерями РФ в Украине.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подтвердил, что российская техника на параде на Красной площади является легитимной целью, по которой могут нанести удар украинские военные. Он предполагает, что в Москве россияне точно попытаются устроить парад, хотя и отменяют эти мероприятия в других регионах. Власти РФ хотят показать россиянам хоть что-то.

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