В разных районах Подмосковья найдены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков.

В Подмосковье за сутки нашли три упавших беспилотника с камерами, сообщают российские пропагандисты.

Как пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в разных районах Подмосковья найдены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков.

Один из них - недалеко от места падения "украинского" беспилотника со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе накануне. ТАСС не уточняет, тот же самый ли это беспилотник.

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Дроны в Подмосковье - последние новости

23 апреля в Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Российские пропагандисты утверждали, что БПЛА якобы был произведен в Украине и может пролететь 900 км.

В нескольких километрах от упавшего беспилотника возле одного из домов в СНТ "Таганский Восточный" русскими найден небольшой квадрокоптер с камерой. Оккупанты прорабатывают версию, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в 8:00 на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода залетел квадрокоптер марки "Mavic" . Рядом с квадрокоптером был обнаружен газовый балон "Шпага".

Украинские дроны - что известно

В декабре сообщалось, что Государственный концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с боевой частью 75 кг и дальностью полета до 1000 километров. Планируется завершить испытания до конца года. Новый дрон похож на иранские БПЛА, но имеет особенности - возвращается обратно после выполнения задания.

Кроме того, на войне уже активно применяют морской дрон-камикадзе и авиационный боевой дрон "Сокол-300". В зону их поражения попадают Москва и Санкт-Петербург.

7 апреля совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

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