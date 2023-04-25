В прошлом году пролет не состоялся из-за "метеоусловий".

В Санкт-Петербурге парад в честь Дня Победы 9 мая проведут без пролета авиации.

"Парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Западный военный округ готовится провести в Петербурге без авиации. Говорить об официальной отмене воздушной части не позволяет тактика, которую в этом году используют в Минобороны", - пишет российское издание Фонтанка.

Военные летчики не провели ни одной тренировки пролета над Дворцовой площадью, а пресс-служба Западного военного округа не опубликовала соответствующий релиз. Обычно о датах репетиций сообщают уже в середине апреля, пишет издание.

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Парады к 9 мая в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, в этом году российские власти объявили об отмене военных парадов в Курске и Белгороде. Решение объяснили нежеланием "провоцировать противника".

В оккупированном Россией Крыму и Севастополе также отменили демонстрации, военные парады и шествия "Бессмертного полка".

Недавно стало известно, что в этом году в Москве не будут проводить уличные шествия на 1 мая. При этом Песков заявлял, что военный парад на 9 мая состоится.

Напомним, что в прошлом году авиапарады не состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске.

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