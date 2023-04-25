Саму площадь перекроют для посетителей еще 27 апреля, а откроют после 10 мая.

Красную площадь в Москве закрыли на 9 мая. В Федеральной службе охраны РФ (ФСО) Владимира Путина объясняют запрет подготовкой к параду.

Саму площадь перекроют для посетителей еще 27 апреля, а откроют после 10 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины победы в "Великой Отечественной войне" 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - цитирует ТАСС сообщение ФСО.

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В то же время, как уже сообщал УНИАН, украинский бизнесмен объявил о награде в 20 миллионов гривень для тех украинских производителей, чей БПЛА долетит и сядет на Красной площади 9 мая.

В последнее время Московскую область атакуют неизвестные БПЛА. В России это явление связывают с Украиной. Киев же пока никак не комментировал последние события.

В России массово отменяют мероприятия к 9 мая - что известно

Без парадов День победы в этом году пройдет и в Курской и Белгородской народных республиках. А в Санкт-Петербурге отменили на праздничном параде авиацию.

В свою очередь, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подтвердил, что российская техника на параде на Красной площади является легитимной целью, по которой могут нанести удар украинские военные. Он предполагает, что в Москве россияне точно попытаются устроить парад, хотя и отменяют эти мероприятия в других регионах. Власти РФ хотят показать россиянам хоть что-то.

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