Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из самых уязвимых объектов "Газпромнефти" в российской столице.

На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода сегодня, 23 апреля, в 8:00 утра залетел квадрокоптер, пишет издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на неназванных собеседников и комментарий сотрудников безопасности.

Согласно информации источника издания, около 8:00 сотрудники завода услышали странный звук. Охрана просмотрела камеры по периметру, но ничего необычного не было.

Однако при обходе территории был обнаружен квадрокоптер марки "Mavic", оборудованный видеокамерой. "На место тут же прибыли сотрудники всех ведомств и званий. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии. Рядом с квадрокоптером обнаружен газовый балон "Шпага",- пишет издани.

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Стоит отметить, что газовый баллончик "Шпага" используется в целях гражданской самообороны. Продается свободно на российских онлайн-площадках.

Как признают сами сотрудники безопасности, Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из самых уязвимых объектов "Газпромнефти" в российской столице.

Взрывы в Подмосковье - последние новости

Накануне в Московской области вспыхнул сильный пожар. Утром 22 апреля в селе Люберцы загорелся завод по переработке отходов. Как пишут росСМИ, возгорание началось в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.

А 5 марта мощный взрыв прогремел на Московском коксогазовом заводе. Отмечалось, что после взрыва на заводе начался очень сильный пожар. Столб пламени поднялся на 20 метров.

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