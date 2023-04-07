Сумма должна быть справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу.

Совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая, написал он в Facebook.

Яценко пояснил, что на такую идею его натолкнули последние новости по подготовке Кремлем к традиционным "празднованиям" на День Победы в российской столице и колебания Путина относительно участия в них.

"Итак, я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет на сегодня 20 миллионов гривень", - написал Яценко.

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Он добавил, что сумма должна быть справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу.

"Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д.", - уточнил бизнесмен.

Украинские БПЛА - что о них известно

В декабре сообщалось, что Государственный концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с боевой частью 75 кг и дальностью полета до 1000 километров. Планируется завершить испытания до конца года. Новый дрон похож на иранские БПЛА, но имеет особенности - возвращается обратно после выполнения задания.

Кроме того, на войне уже активно применяют морской дрон-камикадзе и авиационный боевой дрон "Сокол-300". В зону их поражения попадают Москва и Санкт-Петербург.

13 ноября разработчики показали украинский многоразовый ударный дрон Punisher или "Каратель".

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