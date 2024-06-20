Это предложение озвучили на пленарном заседании Госдумы в рамках доклада Парламентской комиссии.

В российские учебники истории рекомендовали добавить сравнение Украины с Третьим рейхом.

Как пишут российские СМИ, соответствующее предложение озвучили на пленарном заседании Госдумы в рамках доклада Парламентской комиссии.

"Рекомендовать Министерству образования РФ и Министерству науки и высшего образования РФ включить в учебные пособия по истории и общественным наукам информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов середины XX века", - говорится в докладе. Видео дня

Ведомству также предложили рассмотреть вариант запуска программ по наставничеству для студентов, проживающих на оккупированных территориях Украины, в частности в самопровозглашенных "Л/ДНР", а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Предполагается, что такие программы будут реализованы на базе педагогических университетов.

Зомбирование молодежи в РФ

В учебных заведениях РФ проводят флешмобы, посвященные "геноциду советского народа", во время которых ставят детей на колени. При этом происходящее фиксируют и фотоотчеты выкладывают на всеобщее обозрение.

Во всех российских школах, колледжах и техникумах с 16 апреля проводят флешмоб "Через века". Организаторы действа требуют, чтобы школьники и студенты выстраивались в форме пятиконечной звезды. По данным росСМИ, флешмоб приурочили ко "Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

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