СМЕРШ (сокращение от "Смерть шпионам!") - название ряда контрразведывательных организаций при СССР во время Второй мировой войны.

В российском Новосибирске детей с инвалидностью привезли в закрытую военную часть и показали им реконструкцию операции по "обезвреживанию условных террористов" и выставку оружия "легендарного отряда СМЕРШ - элиты контрразведки".

В Самаре младшеклассников отвели на экскурсию в музей памяти бойца СМЕРШ Константина Стычкова. С ноября 2023 года музей работает прямо в школе.

В Алейске (Алтайский край) для школьников провели "уроки мужества", детям прочитал лекцию человек в военной форме.

СМЕРШ (сокращение от "Смерть шпионам!") - название ряда контрразведывательных организаций при совке во время Второй мировой войны. Официально отряды СМЕРШ были заняты тем, что выявляли шпионов, изменников Родине и прочих "антисоветских элементов". По факту - распространяли сталинский террор по всему СССР и странам Восточной Европы.

После окончания Второй мировой войны ГУ СМЕРШ передали в Министерство государственной безопасности СССР и преобразовали в 3-е главное управление МГБ, которое после стало Третьим управлением МВД СССР, а ещё позже превратилось в Третье главное управление КГБ СССР.

Зомбирование молодежи в РФ

В учебных заведениях РФ проводят флешмобы, посвященные "геноциду советского народа", во время которых ставят детей на колени. При этом происходящее фиксируется и фотоотчеты выкладываются на всеобщее обозрение.

Во всех российских школах, колледжах и техникумах с 16 апреля проводят флешмоб "Через века". Организаторы действа требуют, чтобы школьники и студенты выстраивались в форме пятиконечной звезды. По данным росСМИ, флешмоб приурочили ко "Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

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