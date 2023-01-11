Приговор рядовому Лешкову не вступил в силу, защита обжалует его.

В России одинцовский гарнизонный районный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова.

Как пишет "Радио свобода", он признан судом виновным в нанесении побоев командиру: наказание по этой статье ужесточается, если преступление совершено в период мобилизации.

13 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором мобилизованные спорят с подполковником Денисом Мазановым, рассказывая о том, что стрелковая подготовка пехоты проводится без мишеней, экипировки и оружия недостаточно, а вместо реальных боевых навыков их обучают ходить строем.

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Лешков обматерил командира, выпустил ему в лицо дым от сигареты и толкнул в грудь. По версии обвинения, он нанёс Мазанову побои. Мобилизованный заявил, что защищал себя, а свидетели сказали, что подполковник первым толкнул Лешкова.

Приговор Лешкову, который не признал свою вину, не вступил в силу, защита рядового обжалует его.

Новая волна мобилизации в РФ: подробности

21 сентября 2022 года глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации находящихся в запасе военных. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из России сбежали до 1 млн человек.

В конце декабря министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о том, что путинская власть готовится начать новую волну мобилизации в январе. По данным Генштаба ВСУ, руководство России уже принимает меры для предотвращения массового бегства мужчин за границу.

По данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизации 15 января. В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к военной службе.