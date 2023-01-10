Генерал-полковник Александр Лапин, который пропустил контрнаступление ВСУ в Харьковской области, но получил повышение, будет заниматься мобилизацией "пушечного мяса" для войны с Украиной. В круг его ответственности также войдут вопросы территориальной обороны.
"Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов", - заявил бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии РФ Владимир Болдырев в комментарии российскому пропагандистскому СМИ.
При этом он считает, что Лапин справится с возложенной на него ответственностью благодаря его подготовке.
В то же время полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что новая должность Лапина одна из ключевых в армии РФ и подразумевает штабную работу.
"Это мозговой центр Главкомата Сухопутных войск. Это все управления, отделы, это где люди должны думать головой. Они планы разрабатывают, карты рисуют", - объяснил Алехин.
Назначение Лапина - что известно
59-летний генерал-полковник армии РФ Алексндр Лапин руководил атаками россиян в Сирии. Летом 2022 года он занимался захватом территорий в Донецкой области Украины.
Сначала его похвалили за захват Лисичанска в Донецкой области, но на этом его успехи закончились. Он успешно вернул город Лиман под контроль ВСУ, из-за чего Лапина разнес Рамзан Кадыров. Глава Чечни призвал российского генерала "смывать кровь".
10 января стало известно, что Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.