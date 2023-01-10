Отмечается, что генерала просто закроют в штабе.

Генерал-полковник Александр Лапин, который пропустил контрнаступление ВСУ в Харьковской области, но получил повышение, будет заниматься мобилизацией "пушечного мяса" для войны с Украиной. В круг его ответственности также войдут вопросы территориальной обороны.

"Это очень серьезно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов", - заявил бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии РФ Владимир Болдырев в комментарии российскому пропагандистскому СМИ.

При этом он считает, что Лапин справится с возложенной на него ответственностью благодаря его подготовке.

Видео дня

В то же время полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что новая должность Лапина одна из ключевых в армии РФ и подразумевает штабную работу.

"Это мозговой центр Главкомата Сухопутных войск. Это все управления, отделы, это где люди должны думать головой. Они планы разрабатывают, карты рисуют", - объяснил Алехин.

Назначение Лапина - что известно

59-летний генерал-полковник армии РФ Алексндр Лапин руководил атаками россиян в Сирии. Летом 2022 года он занимался захватом территорий в Донецкой области Украины.

Сначала его похвалили за захват Лисичанска в Донецкой области, но на этом его успехи закончились. Он успешно вернул город Лиман под контроль ВСУ, из-за чего Лапина разнес Рамзан Кадыров. Глава Чечни призвал российского генерала "смывать кровь".

10 января стало известно, что Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: