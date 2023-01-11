Ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации.

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к военной службе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, отмечая, что соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

В тексте приказа говорится: "С 9 января 2023 с 00 часов 00 минут пограничным управлениям ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации гражданам, которые имеют заключение о готовности к военной службе по категории "А", "Б" и "В"".

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Как информирует ГУР, для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях. При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, которые относятся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и зачисляют в запас.

В разведке обращают внимание, что ранее уже сообщалось о подготовке в РФ новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не на качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнения" понадобится около двух месяцев.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении так называемой "частичной мобилизации". Официально планировали призвать 300 тыс. человек.

После того, как Путин объявил о мобилизации, из страны сбежало много мужчин призывного возраста. Они подались в Грузию, Армению, Турцию и Монголию.

В октябре мобилизацию в РФ "остановили", хотя на самом деле скрыто она продолжается.

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