Причиной аварийного приземления стали технические неисправности шасси.

В России аварийно приземлился самолет "Аэрофлота" Boeing-737.

Как сообщают российское пропагандистское агентство "РИА Новости" и Telegram Mash, борт летел из Москвы, но совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Причиной аварийной посадки стали проблемы с шасси.

В пресс-службе местного аэропорта позже заявили, что на борту Boeing-777 было 14 членов экипажа и 408 пассажиров, специалисты нашли техническую причину неполадки, сейчас ее устраняют.

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Проблемы росавиации

В марте 2022 года, то есть сразу после российского вторжения в Украину, Boeing и Airbus остановили работу в России. Было остановлено предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний.

Также возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.

Вскоре Россия заявила, что хочет национализировать самолеты, предоставленные ей авиакомпаниями в лизинг.

15 марта 2022 г. Европа остановила действие сертификатов пригодности самолетов всех авиакомпаний РФ. Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

Российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга. До российского вторжения в Украину в подкатегории "лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в ТОП-10 занимали авиаперевозчики РФ.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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