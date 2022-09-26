В 2021 году в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в ТОП-10 занимали авиаперевозчики из России.

Британская компания Skytrax исключила все российские авиакомпании из своего рейтинга лучших авиаперевозчиков 2022 года, считающегося самым престижным в авиационной отрасли.

Об этом сообщает avianews.com.

Издание напоминает, что еще в 2021 году крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" уверенно входил в рейтинг Skytrax ТОП-100 мировых авиакомпаний. При этом в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в ТОП-10 занимали авиаперевозчики из России.

Видео дня

В то же время в 2022 году Skytrax не включила российские авиакомпанию ни в рейтинг ТОП-100, ни в какую-либо из подкатегорий.

Также издание отмечает, что благодаря этому в ТОП-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы смогла попасть украинская авиакомпания МАУ. До начала полномасштабного вторжения России она была крупнейшим авиаперевозчиком Украины, однако уже в течение семи месяцев гражданские авиаперевозки в стране остановлены. МАУ, как и другие украинские авиакомпании, сейчас работает только за рубежом по разным схемам.

ТОП-10 авиакомпаний Восточной Европы в 2022 году от Skytrax:

1. airBaltic (Латвия)

2. LOT Polish Airlines (Польша)

3. Air Serbia (Сербия)

4. Wizz Air (Венгрия)

5. CSA Czech Airlines (Чехия)

6. Croatia Airlines (Хорватия)

7. Tarom (Румыния)

8. Ukraine International Airlines / МАУ (Украина)

9. BlueAir (Румыния)

10. Bulgaria Air (Болгария)

В то же время звание лучшей авиакомпании мира по версии Skytrax уже в седьмой раз получила Qatar Airways (Катар). Также в ТОП-10 лучших авиаперевозчиков мира вошли Singapore Airlines (Сингапур), Emirates (ОАЭ), ANA All Nippon Airways (Япония), Qantas Airways (Австралия), Japan Airlines (Япония), Turkish Airlines (Турция), Air France (Франция), Korean Air (Южная Корея), Swiss International Air Lines (Швейцария).

Ситуация с российскими авиакомпаниями после 24 февраля 2022 года

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

В частности, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

Как результат, в первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов по нынешнему курсу). При этом ущерб за тот же период 2021 года оценивался в 33,3 миллиарда рублей, а в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 авиарейсы были ограничены или отменены, – 55,5 миллиардов рублей.

В августе 2022 года стало известно, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-зи западных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: