У "Аэрофлота" не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину около 50 самолётов "Аэрофлота" находятся в простое и не выполняют полёты.

Как сообщает Telegram-канал Baza, фактически в постое находится более четверти авиапарка компании страны-агрессора, при этом часть самолетов уже разобрали на запчасти.

Как говорится в сообщении сейчас 25 бортов "каннибализируют". "С них уже снимают исправные части и переставляют на другие самолёты.

Видео дня

Ещё 18 бортов находятся на техобслуживании и ждут ремонта. Правда, ждать они могут долго — у "Аэрофлота" не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что есть проблема и с тормозными устройствами: на складе авиакомпании всего по несколько подобных деталей для разных типов самолётов.

"Один из "Боингов-737", например, стоит на хранении из-за разлитой в багажном отделении ртути. Его европейский коллега "Эйрбас-350" не может взлетать и садиться из-за отсутствия запасных колёс. Ещё часть машин (четыре "Эйрбаса") передают лизингодателю с 2020–2021 года, а три самолёта из авиапарка просто арестованы и не могут выполнять полёты", - говорится в сообщении.

Война в Украине и крах российского авиапарка:

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

В частности, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

Как результат, в первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов по нынешнему курсу). При этом ущерб за тот же период 2021 года оценивался в 33,3 миллиарда рублей, а в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 авиарейсы были ограничены или отменены, – 55,5 миллиардов рублей.

28 марта 2022 года истек крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Российский министр транспорта Виталий Савельев признал, что украденные Российской Федерацией лизинговые самолеты западного производства никогда не смогут покинуть территорию РФ.

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

4 октября 2022 года крупнейшая лизинговая компания мира подала иск из-за украденных Россией самолетов.

17 октября в Ейске на жилой дом упал сверхзвуковой истребитель бомбардировщик Су-34. Тогда погибли 15 человек, пилотам удалось спастись.

23 октября произошла новая авиакатастрофа - в российском Иркутске на жилой дом рухнул истребитель Су-30, который вылетел с авиазавода. Погибли двое пилотов, которые не успели катапультироваться.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что любой российский гражданский или военный самолет является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов.

3 ноября 2022 года в Иркутске у пассажирского самолета А320 "Уральских авиалиний" при посадке лопнули шины. На борту находились 83 пассажира и шесть членов экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: