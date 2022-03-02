Американский авиационный гигант Boeing прекращает поддержку российских авиакомпаний в Москве из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает NDTV. "Мы приостановили основные операции в Москве и временно закрыли наш офис в Киеве", - цитирует NDTV слова представителя компании "Boeing".
Отмечается, что поскольку конфликт продолжается, компания сосредоточена на обеспечении безопасности наших товарищей по команде в регионе.
В компании добавили, что приостанавливается предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний.
Также французский Аirbus прекратил отправку запчастей в Россию и поддержку российских авиакомпаний. При этом в компании решают, сможет ли ее московский инженерный центр продолжать предоставлять услуги местным клиентам в условиях западных санкций, сообщает reuters.
Инженерный центр Airbus в России был создан в 2003 году в рамках совместного предприятия Airbus, Systema Invest и группы Kaskol. В нем трудятся 200 российских инженеров.
Как сообщал УНИАН, 1 марта датская судоходная компания Maersk решила остановить все контейнерные перевозки в Россию и из нее.